Çavuşoğlu: Beşiktaş bombacısı Suriye'den gelmiş

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili olarak da "Beşiktaş bombacısı Suriye’den gelmiş. ABD Dışişleri Bakanı Kerry’e de söyledim" dedi.

Çavuşoğlu, Halep konusunda 27 Aralık'ta İran ve Rusya ile üçlü bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Vatandaşlıktan çıkarma

Çavuşoğlu, "Yurt dışında bizim vatandaşımız olup da PKK'ya oralarda aktif destek verenlerle ilgili vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Tek tek bunları da takip ediyoruz" dedi.

"El Bab'tan sonra Münbiç"

Çavuşoğlu, "Operasyon devam ediyor. Peki El Bab'tan sonra ne olacak? El Bab'tan sonra Münbiç'e doğru yönelinecek. PKK Telafer'e yönelik herhangi bir tehdit oluşturursa hiç tereddüt etmeden PKK'yı orada da vururuz, vuracağız da. Orada yaşayan kardeşlerimize yönelik tehditler konusunda her türlü planımız, hazırlığımız elbette var, olmalıdır" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda 11 Aralık'ta iki terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda, sekizi sivil 44 kişi hayatını kaybetti, 150'yi aşkın kişi yaralandı. Saldırı, TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi.

İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi.

İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.