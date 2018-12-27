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Çavuşoğlu: Aldığımız kararlar sayesinde ABD, Suriye'den çekildi

ABD Başkanı Trump, geçen hafta ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını bildirmişti

27 Aralık 2018 19:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm süreciyle ilgili, "Suriyelilerin sahiplendiği bir çözüm istiyoruz" ifadesini kullandı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için başlatılacak BM soruşturması, BM Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmasına bağlı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını hakkında da değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını bildirmişti.

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