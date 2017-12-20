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Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor

BM'de Türkiye ve Yemen'in talebi üzerine Kudüs oturumu gerçekleşecek

20 Aralık 2017 13:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylaması için ABD'ye gidiyor. Kudüs oturumu, Türkiye ve Yemen'in talebi üzerine gerçekleşecek.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'ı bu kararından döndürmeyi amaçlayan ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD vetosuna takılan karar tasarısı, genel kurulda oylanacak. Çavuşoğlu'nun da bu oylamaya katılmak için bugün ABD'ye gideceği, uçağında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki'nin de olacağı öğrenildi.

BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak'ın sözcüsü Brendan Varma, tasarının İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı Türkiye ile BM'deki Arap devletleri adına Yemen'in talebiyle gündeme alındığını açıkladı. Perşembe günü 193 üyeli genel kurulun oyuna sunulması beklenen karar tasarısının, BMGK'da ABD'nin vetosuna takılan tasarıyla büyük oranda aynı içeriğe sahip olacağı belirtiliyor. 

ABD, BM'de yalnız

BMGK'daki oylamada Kudüs ile ilgili tasarı, veto hakkını kullanan ABD dışındaki diğer 14 üye tarafından kabul edilmişti. BMGK'da kabul edilebilmesi için lehte 9 oy alması gereken bir tasarı, daimi üyeler ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya'dan birinin veto hakkını kullanması durumunda reddediliyor.

3'te 2 çoğunluk yeterli

BM Güvenlik Konseyi'nin aksine genel kurulda hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor ve tasarının kabulü için üçte iki çoğunluk aranıyor. Ancak BM Genel Kurulu'nda onaylanan karar tasarılarının yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

 

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