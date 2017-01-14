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Politika
BBC Türkçe

Çavuşoğlu: ABD o zaman DEAŞ'ı da davet etsin

"ABD'nin rolünü ve katkısını da inkar etmiyoruz"

14 Ocak 2017 22:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den gelen "Barış görüşmelerine PYD de çağırılsın" açıklamasına "ABD o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" sözleriyle tepki gösterdi.

Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in açıkladığı talebe yanıt veren Çavuşoğlu, "Terör örgütüyle iş birliğine son verilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünü masaya davet edeceksen El Nusra'yı da davet et, DEAŞ'ı da davet et. Öyle saçmalık olur mu? Bu tür davranışları, gerçekten yanlış politikaları Türk toplumunda çok derin yaralar açıyor. Açık söylüyoruz, YPG'ye verdikleri silahlar PKK'nın elinde" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek konferansa ABD'nin de davet edilmesi hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek mutabık kaldıklarını söylerken "ABD'nin rolünü ve katkısını da inkar etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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