Çavuşoğlu: 3 bin 614 Türk vatandaşı bu gece Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 bin 614 vatandaşının bu gece Türkiye'ye getirileceğini ve 14 gün öğrenci yurtlarında karantina altına alınacaklarını duyurdu.

Çavuşoğlu, "Video konferans aracılığıyla İtalya, Çin, Irakta bulunan büyükelçiler ve başkonsoloslarımız ile görüştük. Tüm öğrencilerimize de Milano, Vatikan, Roma Büyükelçiliklerimiz ulaşacak, ihtiyaçlarını gönderiyoruz. Gelecek vatandaşlarımıza karantina alınacaklarını duyurduk. 3 bin 614 vatandaşımız Türkiye’ye dönmek için bize başvurdu. THY ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon içinde 34 sefer planlandı. THY fiyatları makul tuttu. Vatandaşlarımız indikten sonra İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan KYK yurtlarında 14 gün karantina kalacaklar, ihtiyaçları karşılanacak. Toplamda 20 ülkeye uçuşlar durdurulmuş oldu." dedi.

Çavuşoğlu, "1500'e yakın vatandaşımız Fas'ta. Fas'ta yok denecek kadar az vaka. Buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Nöbet ve izinleri kaldırdık, tüm vardiya şeklinde çalışıyoruz. 23 ülkeden tıbbi malzemeler için talepte bulundu. İran'a uçak ve TIR'la malzeme gönderilecekti. Sağlık Bakanlığımız ile işbirliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.