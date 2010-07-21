-ÇAVUŞESKULARIN MEZARI AÇILDI BÜKREŞ (A.A) - 21.07.2010 - Romanya'da eski komünist diktatör Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena'ya ait olduğu sanılan kalıntılar, DNA testi için mezarlarından çıkarıldı. Patoloji uzmanlarından oluşan ekip, çiftin hayattaki yakınlarının talebi üzerine, tabutları başkent Bükreş'teki mezarlarından çıkararak kalıntılardan örnekler aldı. Çavuşesku'nun oğlu Valentin Çavuşesku, AP'ye yaptığı açıklamada, "Gerçekleri öğrenmeye yakınız" dedi. Ailesi, çiftin gerçekten başkent Bükreş'in Gençea mezarlığında gömülü olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Romanya'yı 1965 ile 1989 yılları arasında yöneten Çavuşesku, 1989'daki komünizm karşıtı ayaklanma sırasında eşi Elena ile birlikte kurşuna dizilmişti.