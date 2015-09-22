Cavit Çağlar 10 yılda 440 milyon dolarlık borcunun sadece 1,6 milyonunu ödedi

Devlete 440 milyon dolar borcu bulunan işadamı Cavit Çağlar'dan, üç buçuk yılda sadece 1.6 milyon dolar tahsil edildi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in aile fotoğrafında yer alan Bursalı işadamı Cavit Çağlar borçlarıyla gündemde...

Batık İnterbank nedeniyle devlete, 2011 rakamları ile 440.4 milyon dolar borcu bulunan Çağlar'dan, üç buçuk yılda toplam 1.6 milyon dolarlık tahsilat yapıldı.

Çağlar, 440 milyon dolarlık borcu karşılığında TMSF'ye üç yıl önce arsa teklif etti.

Ancak, arsa ile ilgili de hiçbir ilerleme sağlanamadı.