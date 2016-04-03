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Spor

Cavcav’ın kovduğu iddia edilen Üzülmez: Görevden alınmam gibi bir şey olabilir mi?

"Asparagas bu haberler"

03 Nisan 2016 02:28

Gençlerbirliği'nin kendi sahasında Torku Konyaspor'a 1-0 yenilmesinin ardından, kırmızı siyahlıların teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile başkan İlhan Cavcav arasında gerginlik yaşandığı ve bunun sonucunda genç çalıştırıcının görevine son verildiği iddia edildi. Bunun üzerine açıklama yapan Üzülmez, "10 maçta 19 puan alan bir takımdan bahsediyoruz benim görevden alınmam gibi bir şey olabilir mi? Bu tür haberleri çıkaranlar tamamen yalancı" dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu haber sosyal medyada deprem etkisi yaratırken, Üzülmez'den daha sonra iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre Üzülmez, "Asparagas bu haberler. Ben geldiğimde takım 15-16. sıradaydı şu an takım 10. sırada. Bu tür haberler, sıralamaya bakınca gerçek olmayacağı anlaşılır. Bu tür haberleri kim çıkartıyorsa yalan söylüyorlar. Böyle şey mi olur? Kulüpten bana söylenen bir şey yok. Şu durumda herhangi bir ayrılık yok. 10 maçta 19 puan alan bir takımdan bahsediyoruz benim görevden alınmam gibi bir şey olabilir mi? Bu tür haberleri çıkaranlar tamamen yalancı" diye konuştu.

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