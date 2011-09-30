-Cavcav taburcu edildi ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Akciğerinde oluşan ödem ve solunum yetmezliği tanısıyla yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinden taburcu edildi. Tansiyon ve nefes darlığı problemi yaşadığı için 10 gün önce özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ve 2 defa diyalize bağlanan İlhan Cavcav, daha sonra kendi isteğiyle GATA'ya sevk edilmişti. Tedavisine 5 gündür GATA'da devam edilen Cavcav'ın, doktorlar tarafından dün gece ve bu sabah yapılan tetkiklerinin ardından, eve gitmesinde bir sakınca görülmedi. Bugün öğle saatlerinde taburcu edilen Cavcav'a doktorlarının ''kesinlikle dinleneceksin'' talimatını verdiği ve duayen başkanın telefonla dahi görüşmesinin ''yasaklandığı'' bildirildi. Başkan İlhan Cavcav'ın, yakınları ve kulüp yetkililerinden Bursaspor maçı için dün Bursa'ya giden Gençlerbirliği takımının son durumuna ilişkin bilgiler aldığı ve iyi bir sonuçla dönülmesi temennilerinde bulunduğu öğrenildi.