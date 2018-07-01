Cavani, Uruguay'ı çeyrek finale taşıdı

2018 Dünya Kupası son 16 heyecanı tüm hızıyla devam ederken ilk çeyrek finalistler belli oldu. Portekiz’i 2-1 yenen Uruguay, Fransa’nın rakibi oldu.

Fisht Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçın 7. dakikasında Luis Suarez’in ortasına iyi yükselen Edinson Cavani, attığı golle Uruguay’ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo ilk yarıda rakip ceza sahası içinde topla bile buluşamazken Uruguay savunmada başarılı bir görüntü sergiledi. İkinci yarıya baskılı başlayan Portekiz, 55. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pepe kafa vuruşuyla ağları sarstı ve skoru 1-1’e getirdi.

Ancak Uruguay’ın Edinson Cavani faktörü 62. dakikada yine devreye girdi. 31 yaşındaki forvet sol çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken uzak direğe yaptığı vuruşla enfes bir gole imza attı ve skoru 2-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda Portekiz’in çabası yeterli olmayınca Uruguay güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Fransa’nın rakibi oldu.

İki ekip 6 Temmuz’da karşı karşıya gelecek.

Portekiz’de Ricardo Quaresma 65. dakikada oyuna girdi ancak pek varlık gösteremedi.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise Beşiktaşlı Pepe’den yediği gole rağmen başarılı bir görüntü sergiledi.

Öte yandan Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes de 85. dakikada oyuna dahil oldu.