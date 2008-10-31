Cavaliers galibiyetle tanıştı



NBA'de sezona yenilgiyle başlayan Cleveland Cavaliers ve Charlotte Bobcats, perşembe gecesi Quicken Loans Arena'da kozlarını paylaştı. Özellikle ilk yarıda çok etkili bir oyun ortaya koyan Ohio ekibi mücadeleden 96-79 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini aldı.



İlk yarıyı 50-33 önde bitiren Cavaliers'ta kenardan gelen Daniel Gibson 25 sayı, 4 ribaunt ile sahanın en skorer ismi olurken LeBron James 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ile sezonun ilk triple double'ına çok yaklaştı. Mo Williams 17 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ile takımına önemli katkı yaptı.



Larry Brown'ın ekibinde ise Jason Richardson 24 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Gerald Wallace 13 sayı, 5 ribaunt ve çaylak D.J. Augustin 12 sayıyla oynadı.