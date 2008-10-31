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Spor

Cavaliers galibiyetle tanıştı

NBA'de sezona yenilgiyle başlayan Cleveland Cavaliers ve Charlotte Bobcats, perşembe gecesi Quicken Loans Arena'da kozlarını paylaştı.

31 Ekim 2008 02:00


NBA'de sezona yenilgiyle başlayan Cleveland Cavaliers ve Charlotte Bobcats, perşembe gecesi Quicken Loans Arena'da kozlarını paylaştı. Özellikle ilk yarıda çok etkili bir oyun ortaya koyan Ohio ekibi mücadeleden 96-79 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

İlk yarıyı 50-33 önde bitiren Cavaliers'ta kenardan gelen Daniel Gibson 25 sayı, 4 ribaunt ile sahanın en skorer ismi olurken LeBron James 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ile sezonun ilk triple double'ına çok yaklaştı. Mo Williams 17 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ile takımına önemli katkı yaptı.

Larry Brown'ın ekibinde ise Jason Richardson 24 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Gerald Wallace 13 sayı, 5 ribaunt ve çaylak D.J. Augustin 12 sayıyla oynadı.

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