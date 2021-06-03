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Spor

Caulker için resmi teklif yapıldı

03 Haziran 2021 13:42

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Lig'de buldu.

beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.

Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan İngiliz stoper, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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