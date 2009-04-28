Ergenekon soruşturması kapsamındaki 2. iddianamenin eklerinde yer alan gizli tanık ifadesi: “Susurluk kazasında Abdullah Çatlı'nın sadece sağ kolu kırıldı. Odunla öldürdük.”



Ergenekon soruşturması kapsamındaki 2. iddianamenin 248 klasörden oluşan ve 2 DVD'ye kaydedilen ekleri sanık avukatlarına verildi. Klasörlerde daha önce tartışmalara yol açan gizli tanıkların kimlikleri ile ülke güvenliğine zarar verebilecek gizli belgeler klasörlerde yer almadı.



2. iddianamenin ekleri arasında bulunan gizli tanık Kıskaç'ın ifadesi ise Susurluk kazasına yeni bir boyut getirdi. Kıskaç'ın, 30 Kasım 2008'deki ifadesinde, 'Antalya JİTEM'de görevli Başçavuş Hakan'ın kendisine şunları dediğini anlattı:

“Uyuşturucu babalarını, Abdullah Çatlı'yı biz vurdurduk, O kendi çıkarları için çalışmaya başladı. Kazanın bizde kayıtları var. Araç çarptıktan sonra Abdullah Çatlı sağdı. Sağ kolu kırılmıştı, yaralıydı. Araba sağ ön taraftan çarpmış, Abdullah Çatlı arka solda oturuyordu. Kolunu büktük, köpek gibi yalvarıyordu. Trafik kazasından değil, darptan öldü. Çatlı'yı odunla öldürdük.”



‘Sabancı suikastini önceden ihbar ettim’



Kıskaç'ın, JİTEM'e çalıştığı sırada, Sabancı suikastini de önceden ihbar ettiği ve gerekli önlemlerin alınmadığı ifadesinde yer aldı.



Gizli tanık, Fehriye Erdal'ın da Almanya'da kaldığı evi MİT'e bildirdiğini, bu bilginin 15 bin dolara Arena'ya satıldığını ileri sürdü. Gizli tanık, Cumhuriyet Savcısı'na 'bunlar bilgileri satıyor' diyerek bir daha MİT görevlileriyle görüşmediğini de anlattı.

