Çatlı’daki sahte kimlik değildi

T24 - Küçük: ‘Çatlı’da sahte kimlik çıktı’ dediler. Hayır, sahte kimlik değildi. Devlet bana ‘Sen bize çok çalıştın adını değiştiriyoruz dese, kimlik, tabanca ruhsatı, pasaport verse sahte olur mu?



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen birinci Ergenekon davasının dünkü 156. duruşmasında tutuklu sanıklardan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ilginç açıklamalarda bulundu. Sözlerine, “Beni neden tutukladılar. Veli Küçük ile kapı açarak Türk ordusunu tutukladılar” diye başlayan Küçük şöyle devam etti:



“Susurluk çıktığı zaman ‘Susurluk-Veli Küçük’ diye tutturdular. ‘Abdullah Çatlı’da sahte kimlik çıktı’ dediler. Hayır, sahte kimlik değildi. Devlet bana ‘Gel Veli Küçük, sen bize çok çalıştın adını değiştiriyoruz. Mehmet Özbek oluyorsun’ dese, kimlik verse, tabanca ruhsatı verse pasaport verse sahte olur mu? Kazadaki arabanın bagajından çıkan o kadar silah envantere kayıtlı değil mi? Plan daha o zaman başlamıştı. Veli Küçük’ten gitmesi gerekiyordu.”





‘Yiğit insanlardı’



Küçük, ikinci Ergenekon davasında mahkeme heyetinin 20 Ağustos tarihli ara karasında sınırdışı operasyonlar yapan, JİTEM kurucuları oldukları iddia edilen tutuksuz sanık emekli Albay Arif Doğan, öldürülen binbaşı Cem Ersever, intihar eden emekli albay Abdülkerim Kırcı’nın bağlı olduğu Jandarma İstihbarat Grubu hakkında Jandarma Genel Komutanlığı’ndan bilgi istemesini de eleştirdi. Küçük “Yiğit insanlardı, hepsini de tanırım. Ne yapacaksınız? Jandarma görev yerlerini bildirse ‘Ne yaptınız‘ mı diyeceksiniz. ‘PKK’lıları neden öldürdünüz’ mü diyeceksiniz” diye konuştu.





‘Fethullahçı gladyo’



Tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ibe, Fethullahçı örgütlenmenin kanıtlarının artık bütün açıklığıyla ortaya çıktığını savunarak, “Fethullahçı gladyo diye anılan bu gizli örgüt, polis içinde, ordu içinde, özellikle Beşiktaş’ta savcılık kurumu içinde, özel mahkemelerde, devlet kurumlarında bir ağ kurmuştur” dedi. Merkeze alınan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın Fethullahçı gladyo örgütünü ve faaliyetini yeni kanıtlarla belgelediğin anlatan Doğu Perinçek, “Beşiktaş Adliyesi, Türkiye’nin egemenlik alanı dışında, gizli örgütün denetimindedir” diye konuştu.







