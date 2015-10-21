"Çatışmaların şiddetlenmesiyle teröristler Türkiye'ye kaçmaya başladı, her türlü terör eylemi beklenebilir!"

CHP’nin eski Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Türkiye’nin büyük bölümünün terör eylemleri tehdidi altında olduğunu, 102 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı Ankara Garı katliamı benzeri eylemler uyarısında bulundu. “Başta Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü tehdit altında. Her türlü terör eylemi beklenebilir” dedi.

Rusya ile bölgede değişen dengeleri ve sınırdaki durumu T24'e değerlendiren Ediboğlu, dünyanın çeşitli ülkelerinden havayolu ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen teröristlerin Hatay, Kilis ve Gaziantep'ten Suriye'ye geçiş yaptıklarını anlattı.

Manzaranın Rusya’nın IŞİD’e yönelik saldırıları ile değiştiğini söyleyen Ediboğlu, “Rusya saldırıları ve ardından Suriye ordusunun kara harekatıyla birlikte güney sınırlarımıza yakın coğrafyada çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Türkiye'ye doğru kaçış başladı. Hemen her gün çok sayıda teröristin Hatay havaalanından ve otogarından İstanbul ve Ankara istikametine gitmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz” dedi.

IŞİD’in yapılanmasında Adıyaman’ın öne çıktığı hatırlatmasına Ediboğlu, başka illeri de işaret ederek, “Urfa, Adıyaman, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Antalya, Ankara, İstanbul'a dikkat etmek gerekiyor” dedi.

CHP’li eski milletvekili, Türkiye’nin genel durumuna ilişkin, “Üzgünüm ki Türkiye, Pakistan, Hatay-Gaziantep ise Peşaver olmaya adım adım yaklaşıyor” yorumunu yaptı.