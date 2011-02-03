-ÇATIŞMALARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, BİRÇOK KİŞİ YARALANDI KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda bugün sabaha karşı Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek aleyhtarları ile Mübarek yandaşları arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, verdikleri ifadelerde, Tahrir Meydanı'nda bulunan ve Mübarek taraftarlarının mevzilendiği Ekim Köprüsü'nden, Mübarek karşıtlarına doğru ateş açıldığını, 2 protestocunun öldüğü, birçoğunun yaralandığını belirtti. Mısır Hukukçular Birliği ise meydanda bulunan Mübarek karşıtlarının, Mübarek yandaşlarının açtığı ateşin hedefi olduğunu, birçok ölü ve yaralı bulunduğunu kaydetti. Tanıklardan 26 yaşındaki Muhammed Seyit Mustafa, ''Böylesi hiç olmamıştı, Mısırlı Mısırlı ile çatışıyor, bu bir iç savaş'' dedi. -WASHINGTON- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır Devlet Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman'ı telefonla arayarak, Mısır'daki Mübarek aleyhtarları ile Mübarek yandaşlarının çatışmalarının yol açtığı şiddet olaylarını ''şok edici'' olarak nitelendirdi ve bu olayların sorumlularının bulunması için bir soruşturma açılmasını istedi. Washington'daki yetkililer, Kahire'de meydana gelen yeni şiddet olayları karşısında, ABD vatandaşlarının ''vakit kaybetmeden'' Kahire Havalimanına gitmelerini ve bir an önce Mısır'dan ayrılmalarını istedi. Ayrıca, şiddet olaylarının tırmanması nedeniyle Mısır'a ek sefer yapılamama ihtimalinin olduğu da bildirildi.