Çatışmalar sınır kapısında yoğunlaştı



YPG tarafından yapılan açıklamaya göre IŞİD, sabahın erken saatlerinde Mürşitpınar Sınır Kapısı’na bomba yüklü bir araç ve iki ayrı intihar saldırganıyla saldırı düzenlendi. İntihar saldırılarının ardından IŞİD ile YPG güçleri arasında ilk kez bu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kobani'deki Kürt yönetiminden Navaf Halil intihar saldırganlarının Türkiye tarafından geldiğini belirterek “IŞİD şimdiye kadar bize üç cepheden saldırıyordu, bugün dört cepheden birden geliyorlar” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ise bomba yüklü aracın Türkiye tarafından geldiğini yalanladı. Yapılan açıklamada “Söz konusu saldırıda aracın Türkiye topraklarından geçerek sınır kapısına ulaştığı iddiaları tamamen yalandır” denildi.