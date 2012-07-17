Özgür Suriye Ordusu: Şam'ı kurtarma savaşı başlamıştır

Suriye'de yönetime karşı mücadele eden "Özgür Suriye Ordusu", ülke genelinde saldırı başlatıldığını duyurdu. Özgür Suriye Ordusu sözcülerinden Albay Kasım Sadettin: 'Şam'ı kurtarma savaşı başlamıştır, kurtarılana kadar sürecektir'. dedi.

Muhalifler, Şam'da meydana gelen çatışmalarda nizami ordu birliklerinin iki semtten çıkarıldığını ileri sürdü.

Esed yönetiminden gözdağı

Suriye'de hükümet şiddete başvurmaya devam ediyor. 200'den fazla kişinin öldürüldüğü iddia edilen Tremse köyünde incelemelerde bulunan BM gözlemcileri, operasyonda muhalefetin hedef alındığını duyurdu.

Örgütün açıklamasında halk ilk sivil itaatsizlik eylemine çağrıldı. Ayrıca Pazartesi günü başkent Şam'da meydana gelen çatışmalarda nizami ordu birliklerinin iki semtten çıkarıldığı ileri sürüldü.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Ebu Musa isimli bir aktivist, 2011 yılı mart ayından bu yana meydana gelen çatışmalarda bir dönüm noktasına gelindiğini ifade etti.

Başkentte silah sesleri

Bu arada Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun çeşitli kentlerde muhaliflere yönelik düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu Hama kentinde olmak üzere ölü sayısının 83'e yükseldiğini duyurdu.

Suriye Genel Devrim Konseyi ise başkent Şam'ın Kadem, Kabun, Midan, Mezze, Aseli, Yermük ve Haresta banliyölerinde nizami ordu ile Özgür Suriye Ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Konsey, akşam saatlerinde Kafr Susa ve Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Yermük semtinde de çatışmaların ardından, şiddetli patlamaların meydana geldiğini aktardı.

Başkentin birçok bölgesinde yoğun silah seslerinin yükseldiğini belirten Konsey, muhaliflerin başkentin bazı ana yollarını trafiğe kapatarak lastik yaktığını ifade etti.

Lavrov'dan Batı'ya suçlama

Öte yandan Birleşmiş Milletler'de (BM) Esed yönetimine yaptırımlar öngören yeni bir Suriye karar tasarısı üzerine pazarlıklar sürüyor. BM Güvenlik Konseyi'nde bu yönde yapılan iki girişim Rusya ve Çin'in vetosuna takılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batılı ülkeleri suçladı. Lavrov, Batılı ülkelerin BM'nin çıkaracağı Suriye kararını desteklemesi için Rusya'ya şantaj yaptıklarını söyledi. Lavrov, "Aksi halde Suriye'de tırmanan çatışmalardan Rusya'nın sorumlu tutulacağı ima ediliyor. Batılı ülkeler BM kararını bloke etmemiz halinde bize BM gözlemcilerinin Suriye'den çekilebileceğini söylüyor" dedi.

Suriye'deki BM Gözlemci Misyonu'nun (UNSMIS) süresi üç ay olarak belirlenmişti. Bu süre 20 Temmuz'da doluyor. Görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Bu yöndeki kararın bu hafta içinde New York’ta verilmesi bekleniyor.