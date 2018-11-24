Çatıdan merdivenle inmeye çalışırken düşüp öldü

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, tek katlı evinin çatısından merdivenle inmeye çalışan Ramazan Ertürk (66), dengesini kaybederek düşünce başını beton zemine çarptı. Ertürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz Mahallesi\'nde yaşayan Ramazan Ertürk, dün tek katlı betonarme evinin çatısına çıktı. Bir süre sonra evin duvarına dayadığı ahşap merdivenden inmek isteyen Ertürk, dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başını zemine çarparak ağır yaralanan Ertürk, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi\'nda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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