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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da mobilya fabrikasının ek bina inşaatında çalışırken ikinci kattan beton zemine düşen 51 yaşındaki Mehmet Ertürk isimli işçi yaşamını yitirdi

10 Şubat 2015 00:58

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının ek bina inşaatında çalışan evli ve iki çocuk babası Mehmet Ertürk, beton zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Ertürk, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Ertürk, Afyonkarahisar Hastaneler Birliğine bağlı ambulans helikopterle Eskişehir Osmangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Ertürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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