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Çatıdaki elektrik arızasını gidermek isterken canından oldu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de bir arkadaşının çatısındaki elektrik arızasını gidermeye çalışan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) emeklisi 55 yaşındaki Ekrem Durgun, akıma kapılınca öldü

16 Eylül 2017 20:25

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de bir arkadaşının çatısındaki elektrik arızasını gidermeye çalışan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) emeklisi 55 yaşındaki Ekrem Durgun, akıma kapılınca öldü.
Kırıkkale\'nin Yuva Mahallesi, Fatih Caddesi, 2700-4 Sokak\'ta bulunan bir yakının yazlık evinde meydana gelen elektrik arızasınıı gidermek isteyen Ekrem Durgun, saat 15.30 sıralarında çatıya çıktı. Durgun, arızayı gidermek isterken aniden elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine Emniyet, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gelip önlem alırken, Durgun\'un yakınları göz yaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Ekrem Durgun\'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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