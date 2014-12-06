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Yaşam

Çatıda keçi kurtarma operasyonu

Bilecik'te 4 katlı apartmandı çatı aralığında beslenen keçi, çatıya çıkınca, itfaiye ekipleri devreye girdi

06 Aralık 2014 21:12

Bilecik'te sahibi tarafından 4 katlı bir apartmanın çatı aralığında beslenen keçi çatıya çıktı. Çatıda düşme tehlikesi geçiren keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi´nde meydana gelen olayda, sahibinin 4 katlı apartman çatı aralığında beslediği keçi, bulduğu bir delikten çatıdaki kiremitlerin üzerine çıktı.

Apartman çatısındaki keçiyi görenler durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile belediyede görevli bir veteriner itfaiye aracından uzatılan merdivenle çatının kenarına kadar yaklaştı.

Keçi boynuna kement şeklindeki ip atılarak yakalandı ve itfaiye aracı merdiveniyle indirildi.

 

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