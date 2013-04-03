Çatı uçtu, kantin görevlisi yaşamını yitirdi

Denzili'de saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Hacı Ahmet Paralı İlköğretim Okulu’nun çatısının bir bölümü, öğrencilerin derste olduğu sırada yandaki kantinin üzerine devrildi. Olaydan sonra okulda büyük panik yaşanırken, çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve kurtarma ekibi gönderildi. Olayı öğrenen aileler de okula koştu. Olay sırasında kantinde çalışan 34 yaşındaki Kamile Öztürkmen yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Paralı İlkokulu’nun çatısının yan duvarı şiddetli lodos nedeniyle bugün saat 15.15 sıralarında, yandaki kantinin üzerine devrildi. Bu sırada kantinde bulunan Kamile Öztürkmen (34), Soner Karakurt (33), eşi Nergis Karakurt (29), kızı Eylül Karakurt (3) ile adı öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

'Büyük panik yaşandı'

Öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelen olay nedeniyle büyük panik yaşanırken, okula çok sayıda itfaiye, sağlık, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, enkazın altında kalan 4 kişiyi çıkardı. Bu sırada diğer görevliler de öğrencileri okuldan tahliye etti. Toplam 6 yaralı, ambulanslarla Servergazi ve Denizli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Çatının diğer yan duvarı da itfaiye aracının üzerine devrildi. İtfaiyenin merdivenli aracı zarar gördü.

'Okul boşaltıldı'

Çatının diğer kısımlarının uçması ihtimali üzerine okul ve bahçesi boşaltıldı. Olayı duyan aileler panikle okula koştu. Anaokulu öğrencileri, okuldan bir süre çıkarılmadı. Okula gelen anne ve babalara çocukları teslim edilirken, bazı çocuklar da itfaiye ve polis ekipleri tarafından okuldan çıkarıldı. Bazı anneler sinir krizi geçirdi. Polisler sakinleştirmeye çalıştı. Okulda eğitime ara verildi.

'Hastanede yaşamını yitirdi'

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kantin çalışanı Kamile Öztürkmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada Soner Karakurt ve eşinin, Kamile Öztürkmen’e yardım için kantinde bulunduğu bildirildi.

'Faciadan dönüldü'

Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül, "Şiddetli lodos nedeniyle okulun çatısı kantinin üzerine devrilmiş, öğrencilerin olay sırasında derste olması büyük bir facianın önüne geçti" dedi.

'6 binanın daha çatısı uçtu'

Bu arada kent merkezinde İlbade, Esentepe, Selçukbey, 1200 Evler ve Bereketler Mahalleri’nde 6 binanın çatısının uçtuğu, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.