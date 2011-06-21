-ÇATI KATINDA 1 MİLYON LİRALIK İLAÇ İZMİR (A.A) - 21.06.2011 - İzmir'de bir ihbar mektubunu değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü ekipleri, polisle yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir binanın çatı katında piyasa değeri 1 milyon lira olan 50 koli ilaç ele geçirdi. SGK İzmir İl Müdür Vekili Mustafa Keskin, 1 yıldan beri ''Risk Odaklı Denetim'' modeli kapsamında, tıp merkezleri, hastaneler ve eczanelere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını bildirdi. En pahalı ilaçların satıldığı eczaneleri ''risk teşkil eden eczaneler'' olarak tanımladıklarını, bu çerçevede Gültepe semtindeki bir eczanenin yaklaşık incelemeye alındığını belirten Keskin, ''İnceleme devam ederken gelen bir ihbar mektubunu da değerlendirdik ve çarpıcı sonuçlar elde ettik. Mektupta açık adresi yazılan bir apartmanın çatı katında koliler içerisinde ilaçlar olduğu bilgisini aldık'' dedi. Daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü ile birlikte savcılıktan alınan izinle söz konusu adreste arama yapıldığını ifade eden Keskin, ''Binanın çatı katında 50 koli ilaç bulundu. Barkodları okuttuğumuzda bu ilaçların sigortalılarımıza verilmiş gibi görünen ve kurumumuza fatura edilen ilaçlar olduğu tespit ettik'' diye konuştu. Ele geçirilen ilaçların satıldığı eczanenin Gültepe'de incelemeye aldıkları eczane olduğunun ortaya çıktığını aktaran Keskin, ''Eczanede yapılan aramada da içinde paketlenmeye hazır ilaçların bulunduğu 6 çuval daha bulundu'' dedi. İlaçların, KOAH, astım, gastrit, depresyon ve diyabet tedavilerinde kullanılan ağrı kesici ve antibiyotiklerden oluştuğunu dile getiren Keskin, bazı ilaçların kutusunun 4 bin 500 lira değerinde olduğunu söyledi. Keskin, bu ilaçların, aile hekimleri tarafından reçeteye yazıldığını, incelemenin çok yönlü olarak sürdüğünü bildirerek, polisin soruşturması kapsamında söz konusu eczane sahibi ile iki kalfanın gözaltına alındığı bilgisini verdi. Ele geçirilen ilaçların sayımının yapıldığını belirten SGK İzmir İl Müdür Vekili Keskin, sözlerine şöyle devam etti: ''Tahminlerimize göre 1 milyon lira civarında kurum zararı var. Bu ilaçları hangi doktorların yazdığıyla ilgili çalışmalarımızı da genişletiyoruz. Hem doktor hem eczane bağlamında incelemelerimiz devam ediyor. Eczaneyle ilgili incelememizi tamamlayıp, tespit ettiğimiz konular rapora döküldüğünde eczaneyle sözleşmemizi feshedeceğiz ve sorumluların ağır cezada yargılanmaları için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. İlaçlar geçirilmemiş olsa ya kayıt dışı satılacak ya da yurt dışına gönderilecekti. Vatandaşları aldıkları sağlık hizmetlerini sorgulamaları konusunda uyaran Keskin, sigortalıların zaman zaman en yakın merkez müdürlüğüne giderek, hangi sağlık hizmetini aldıklarını sistemden öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.