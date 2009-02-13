Cate Blanchett Kleopatra oldu

Cate Blanchett fotoğrafları - FOTOGALERİ

Dergiye ünlü modacı John Galliano'nun Kleopatra'dan esinlenerek hazırladığı bir kostümle poz veren Blanchett, 40 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle genç kızlara meydan okudu. Üç çocuk annesi olan Blanchett, "Eşim eğer estetik operasyon geçirirsem, beni boşacayacağını söylüyor. Hem vücudumdan hem de yüzümdeki çizgilerden memnunum" dedi.