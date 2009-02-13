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Yaşam

Cate Blanchett Kleopatra oldu

'The Curious Case Of Benjamin Button'la gündemde olan Cate Blanchett, Vanity Fair dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

13 Şubat 2009 02:00

Yeni filmi 'The Curious Case Of Benjamin Button'la gündemde olan Cate Blanchett, Vanity Fair dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

Dergiye ünlü modacı John Galliano'nun Kleopatra'dan esinlenerek hazırladığı bir kostümle poz veren Blanchett, 40 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle genç kızlara meydan okudu. Üç çocuk annesi olan Blanchett, "Eşim eğer estetik operasyon geçirirsem, beni boşacayacağını söylüyor. Hem vücudumdan hem de yüzümdeki çizgilerden memnunum" dedi.

Cate Blanchett fotoğrafları - FOTOGALERİ

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