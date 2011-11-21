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Spor

Çatapatın rengi değişiyor

ki çocuğun ölümüne neden olan çatapatın çikolataya benzeyen rengi değiştiriliyor. Sakarya'daki iki

21 Kasım 2011 02:00

T24 - İki çocuğun ölümüne neden olan çatapatın çikolataya benzeyen rengi değiştiriliyor. Sakarya'daki iki havai fişek fabrikasında üretilen çatapatın, mavi ya da yeşil renklerde üretilmesi planlanıyor. Üreticiler, çatapatın rengini değiştirmekle kalmayıp ambalajında da değişikliğe gidecek. 

Aydın'da 4 yaşındaki Narin Ertaş ile Batman'da 5,5 yaşındaki Muhammet Furkan Bülbül'ün yuttukları çatapat yüzünden ölmesi ve yine Kayseri ve Gaziantep'te iki çocuğun bu yüzden organ nakli olması üretici firmaları önlem almaya itti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çatapat üretimi yapılan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasının Genel Müdürü Yaşar Coşkun, çikolataya benzerliği sebebiyle çocuklarca yutulması sonucu ölümlere ve organ kayıplarına neden olan çatapatın rengini değiştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Mümkün olduğu takdirde çatapatın mavi ya da yeşil renkte üretilmesini planladıklarını kaydeden Coşkun, "Yaşananları televizyondan öğrendik. Tedbir almak için rengini değiştirmeye karar verdik. Çikolataya benzememesi için rengini değiştirmek istiyoruz. Çalışmalara başladık. Olursa mavi ya da yeşil renk düşünüyoruz" dedi.


'Senede 2 bin kilo çartapat satılıyor' 

CHA'nın haberine göre; çatapat üretiminin bayram dönemlerinde yapıldığını kaydeden Coşkun, senede 2 bin koli çatapat satıldığını ifade etti.

Çatapatın çocuklara satılmaması gerektiğini belirten Coşkun, "3 yaşındaki çocuk onu nasıl ele geçirmiş? Bakkalların bunları çocuklara satmaması gerekiyor. Anne babalar dikkat etsin" şeklinde konuştu.

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