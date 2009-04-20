Çatalca'da aile boyu katliam

İstanbul'un Çatalça ilçesi'ne bağlı Halaçlı Köyü'nde henüz belirlenmeyen nedenle bunalıma giren işsiz, 31 yaşındaki Necdet Ergün, ağabeyi, yengesi ve 4 çocuğunu av tüfeği ve tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Çatalca'ya bağlı Halaç Köyü'nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Necdet Ergün, birlikte yaşadığı ağabeyi 44 yaşındaki İsmet ile köy meydanında karşılaştı. Elindeki av tüfeğini ağabeyi İsmet'e çeviren Necdet Ergün, ``Sen beni bitirdin, ben de seni bitireceğim'' dedi ve tetiği çekti. Kanlar içinde yere yığılan İsmet Ergün olay yerinde yaşamını yitirirken, Necdet Ergün suç aleti silahla eve koştu.



Fişeği bitti, tabancasını çekti



Necdet Ergün, evde bulunan yengesi 34 yaşındaki İlknur'u da av tüfeğiyle birkaç el ateş edip öldürdü, ardından da yeğenlerinin uyuduğu odaya daldı. Fişeği biten Necdet Ergün, bu kez belindeki ruhsatsız 7.65 mm çapındaki tabancasını çekti, yeğenleri 11 yaşındaki İlkhan, 13 yaşındaki Nesrin ve 14 yaşındaki Hilal'e kurşun yağdırdı.



Saklandı ama kurtulamadı



Kardeşler olay yerinde can verirken, gözü dönen Necdet Ergün, silah seslerini duyunca koşup saklanan evin küçük çocuğu 9 yaşındaki Furkan'ı aramaya başladı. Necdet Ergün, bir süre sonra Furkan'ı kapının arkasında saklanırken buldu, birkaç el ateş edip O'nu da öldürdü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Necdet Ergün, elinde av tüfeği, belinde tabanca ile köy meydanına geri döndü. Burada, jandarma ekiplerine teslim olan Necdet Ergün, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

