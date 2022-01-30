T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı 

Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır

30 Ocak 2022 09:52

Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 10 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)

Çatalcapolisİstanbul Havalimanısiskaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24