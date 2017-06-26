Çatalburun ırkı saflaştırılıyor

Mersin'de yürütülen Tarsus Çatalburun ırkı av köpeğinin ıslah ve tescil çalışmalarında yüzde 57 oranında ilerleme kaydedildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çatalburun ırkının uluslararası köpek ırkları arasında yer almasını hedefliyor.

Çipleme ve kayıt işlemleri yapılıyor

Çalışmalar kapsamında Çatalburun köpeklerinin geçmişi hakkında Tarsus'un civar köylerine ve Avcılar Kulübü'ne ulaşan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemeler sonucu standartlara uyan köpekleri çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla merkeze getiriyor.

Çatalburun Kayıt Formu ile hayvan sahiplerine ulaşan ekipler, köpekleri çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir ediyor. 19 erkek, 36 dişi toplamda 55 yetişkin köpek, 3 erkek, 2 dişi toplamda 5 orta boy yavru ve 19 yeni doğan yavrunun bulunduğu merkezde çipleme ve kayıt işlemleri yapılarak, köpekler fotoğraflanıyor.

Soy kütüğü oluşturuluyor

Merkezde yapılan çalışmalar sonucu soy kütüğü oluşturulan köpekler planlı bir şekilde çiftleştirilerek, elde edilen yavrularla saflaştırma çalışmaları ilerletiliyor.



Tarsus'un Cinköy Mahallesi'nde yaşayan, 35 yıldır köpek yetiştiriciliği yapan ve av köpeklerinin neslini sürdürmek için çaba sarf eden 61 yaşındaki Durmuş Öztürk, anavatanı Tarsus olan ve burun yapıları nedeni ile 'Çatalburun' diye adlandırılan bu köpeklerin uluslararası köpek ırkları arasına kazandırılması gerektiğini söyledi. Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Şenol Oya ise 17 yıldır Çatalburun köpeği beslediğini ve kendi yetiştiği köpeklerin Emniyet Müdürlüğü olmak üzere pek çok kuruma da verdiğini dile getirdi.

Çatalburunlar, avcılık yeteneklerinin yanı sıra, hemen her şartta koku sürebilme yetenekleri sayesinde ideal narkotik ve arama-kurtarma köpeği adayı. (DHA)