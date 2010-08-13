Çatalağzı'nda kanser tedirginliği

T24- Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde herkes tedirgin. Son 4 yıl
içinde aynı mahalleden 21 kişi kansere yakalanarak hayatını kaybetti.
Kanser teşhisi konulacak diye mahallede kimse doktora gitmiyor. İl
Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili araştırma başlattı.
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, son 4
yılda yaklaşık 150 haneli İstiklal Mahallesi'nde oturanlardan 21 kişi,
kolon, lösemi, bağırsak, mesane ve göğüs kanserine yakalanarak yaşamını
yitirdi.
Benzer tanıların kendilerine de konulmasından korkarak
hekime başvurmadıklarını bildiren mahalle sakinlerinin, şikayetleri ve
talepleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri beldede inceleme
çalışması yapıyor. Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Mehmet Alim,
tespitlerine göre İstiklal Mahallesi'nde son 4 yılda kanserden ölenlerin
sayısının 21'e yükseldiğini söyledi.
Bir süre önce 32 yaşındaki
Eren Sarı'nın da kolon kanserinden hayatını kaybetmesi üzerine
mahallelilerin tedirginliğinin arttığını anlatan Alim, şöyle konuştu:
“Kanser
yılın vebası, tehlikeli hastalık. Vatandaşlarımız kanserin, belde
merkezinde faaliyet gösteren PTT binasının çatısındaki baz istasyonunun
radyasyon yaymasından dolayı olabileceğini düşünüyor. Yıllardır
Çatalağzı Termik Santrali'nin bacasından havaya, denize bırakılan kül ve
gaz da olabilir. Devletimizin santralle ilgili çalışma yapması
gerekiyor. Vali Erdal Ata ile görüştüm, kendisi İl Sağlık Müdürlüğünden
çalışma yapılmasını istedi. Müdürlük yetkilileri, çalışmaların
başlatıldığını belirttiler.”
Kanser tanısı konulacak diye kimse doktora gitmiyor
İstiklal
Mahallesi sakinlerden Aysun Demirci, beldelerinde tanısı konmamış bir
çok kanser vakasının olabileceğini belirterek, “PTT binasının çatısında
baz istasyonundan yayılan radyasyon ya da şebeke sularından önce dağdan
gelen suları içiyorduk, hastalık bunlardan olabilir. Yetkililerden
kanserin nedenlerinin araştırılmasını istiyoruz. Bir çok tanıdığım
kanser teşhisi konulacağı korkusuyla doktora gitmiyor.”
Mahalle
sakini Ali Savaş Sarı da kansere asbestli su boruları ya da baz
istasyonundan yayılan radyasyonun etken olabileceğini ifade ederek,
“Yetkililer suyumuz ile baz istasyonunun radyasyon yayıp yaymadığını
kontrol etsinler. Bu hastalığa yakalandın mı kurtulma şansın yok” diye
konuştu.
İl Sağlık Müdürü Murat İlikhan da konunun kendilerine
aktarıldığını belirterek, “Ekiplerimiz, konuyla ilgili çalışmalarını
sürdürüyorlar. Şu anda mahallede kanserden ölen hasta sayısına yönelik
rakamları da tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Çıkacak sonuca göre
gerekli tedbirler alınacaktır” dedi.