Çatalağzı'nda kanser tedirginliği

T24



Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, son 4 yılda yaklaşık 150 haneli İstiklal Mahallesi'nde oturanlardan 21 kişi, kolon, lösemi, bağırsak, mesane ve göğüs kanserine yakalanarak yaşamını yitirdi.





Benzer tanıların kendilerine de konulmasından korkarak hekime başvurmadıklarını bildiren mahalle sakinlerinin, şikayetleri ve talepleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri beldede inceleme çalışması yapıyor. Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Mehmet Alim, tespitlerine göre İstiklal Mahallesi'nde son 4 yılda kanserden ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini söyledi.





Bir süre önce 32 yaşındaki Eren Sarı'nın da kolon kanserinden hayatını kaybetmesi üzerine mahallelilerin tedirginliğinin arttığını anlatan Alim, şöyle konuştu:





“Kanser yılın vebası, tehlikeli hastalık. Vatandaşlarımız kanserin, belde merkezinde faaliyet gösteren PTT binasının çatısındaki baz istasyonunun radyasyon yaymasından dolayı olabileceğini düşünüyor. Yıllardır Çatalağzı Termik Santrali'nin bacasından havaya, denize bırakılan kül ve gaz da olabilir. Devletimizin santralle ilgili çalışma yapması gerekiyor. Vali Erdal Ata ile görüştüm, kendisi İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma yapılmasını istedi. Müdürlük yetkilileri, çalışmaların başlatıldığını belirttiler.”



Kanser tanısı konulacak diye kimse doktora gitmiyor





İstiklal Mahallesi sakinlerden Aysun Demirci, beldelerinde tanısı konmamış bir çok kanser vakasının olabileceğini belirterek, “PTT binasının çatısında baz istasyonundan yayılan radyasyon ya da şebeke sularından önce dağdan gelen suları içiyorduk, hastalık bunlardan olabilir. Yetkililerden kanserin nedenlerinin araştırılmasını istiyoruz. Bir çok tanıdığım kanser teşhisi konulacağı korkusuyla doktora gitmiyor.”





Mahalle sakini Ali Savaş Sarı da kansere asbestli su boruları ya da baz istasyonundan yayılan radyasyonun etken olabileceğini ifade ederek, “Yetkililer suyumuz ile baz istasyonunun radyasyon yayıp yaymadığını kontrol etsinler. Bu hastalığa yakalandın mı kurtulma şansın yok” diye konuştu.





İl Sağlık Müdürü Murat İlikhan da konunun kendilerine aktarıldığını belirterek, “Ekiplerimiz, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda mahallede kanserden ölen hasta sayısına yönelik rakamları da tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Çıkacak sonuca göre gerekli tedbirler alınacaktır” dedi.



