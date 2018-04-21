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Çatak kar yağışıyla beyaza büründü

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerine kar yağışına bıraktı

21 Nisan 2018 20:43

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerine kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ilçe merkezi ve mahalleleri beyaza bürürken, sürücüler araçlarından inerek, fotoğraf çektirip kar topu oynadı.
Çatak\'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahalleler beyaza büründü. Araçlar karda ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler araçlarından inerek fotoğraf çekerken bazıları ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Karayolları ve Belediye ekipleri ise araç sürücülerinin yolda mahsur kalmaması ve yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

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