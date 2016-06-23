Çatak Belediye Eş Başkanı Evin Keve'nın 6 ay sonra görevi iade edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Çatak Belediyesi Eş Başkanı Evin Keve’nin görevi iade edildi. Van’ın Çatak İlçesi Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Belediye Eş Başkanı Evin Keve’ye görevi iade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Valiliğine gönderilen yazıda tutuksuz yargılanan Keve’nin görevine iade edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Keve, göreve iade edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Valilik tarafından görevime dönebileceğim kararı bana tebliğ edildi. Haksız yere birçok belediye eş başkanı gibi öz yönetim ilan etme olasılığı sebebinden ötürü görevden alınıp tutuklandım. Daha sonra serbest bırakıldım. Bugün tekrar görevime döndüm. Özgür müyüm? Hayır. Mutlu muyum? Hayır. Çünkü suçsuz yere bir çok seçilmiş arkadaşımız halen cezaevindeler. Onlar da serbest bırakılıp görevleri başına gelmelidir.”

Ne olmuştu?

Van’ın Çatak İlçesi Belediye Eş Başkanı Evin Keve öz yönetim ile ilgili bir ajansa verdiği demecin ardından 3 Ocak 2016 tarihinde gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından “öz yönetim ilan etme olasılığı” üzerine tutuklanarak Erzurum Oltu Cezaevine gönderilmiş; bir buçuk tutuklu kaldıktan sonra Bayburt M tipi cezaevine gönderilmişti.

Burada tutuklu bulunan Keve’ye İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edilmişti.

Keve, Nisan ayında görülen ilk duruşmada mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

DBP'li Çatak Belediye Başkanı Evin Keve verdiği demeç nedeniyle tutuklandı!