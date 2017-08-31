Casuslukla suçlanan Türk hakkındaki dava haftaya başlıyor

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Almanya'da casusluk yapmakla suçlanan Türk vatandaşı hakkında açılan davanın gelecek hafta 7 Ağustos Perşembe günü görülmeye başlanacağı belirtildi.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Federal Savcılık, Mehmet Fatih S.'yi, Eylül 2015 ile Aralık 2016 tarihleri arasında Almanya'da yaşayan Kürtler hakkında casusluk faaliyetleri yürütmek ve bunun karşılığında 30 bin euro kazanç elde etmekle suçluyor.

Almanya'daki Kürtler hakkında istihbarat

Federal Savcılık, Mehmet Fatih S.'nin asıl görevinin PKK'ya yakınlığıyla bilinen Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) yöneticilerinden Yüksel Koç'u ve ailesini gözetlemek olduğunu savunuyor. Mahkemenin açıklamasına göre, 2013 yılından beri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) içinde çalıştığı tahmin edilen S., 2015 yılı sonbaharında Koç'u gözetleme talimatı aldı ve bu görev için Koç'un yaşadığı Bremen kentine taşındı. Açıklamada, S.'nin internet üzerinden ve Koç'un yakın çevresi ile kurduğu iletişim sonucu Koç hakkında istihbarat topladığı kaydedildi.

S.'nin MİT'teki amirleri ile e-posta aracılığı ile temas halinde olduğu ve bunun yanı sıra 2016 yılının mayıs ve eylül aylarında Türkiye'de kendisine talimat veren kişiler ile görüştüğü belirtildi.

Zanlının gözetlediği kişinin şu anda, Brüksel merkezli Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nde (KCDK-E) yöneticilik yaptığı belirtildi. KCDK-E, Alman iç istihbaratı tarafından PKK'nın Avrupa yönetimi olarak tanımlanıyor.

Beş yıla kadar hapis cezası

Mahkemeden yapılan açıklamada, davanın dokuz duruşma olarak planlandığı belirtildi. Mehmet Fatih S. suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Mehmet Fatih S. geçen yıl aralık ayında casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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DW/dpa,JD/CÖ