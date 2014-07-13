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Dünya
Deutsche Welle

Casusluk skandalı büyüyor

Alman Bild gazetesi, ABD’nin kaynak olarak kullandığı Alman bakanlık çalışanı sayısının iki haneli rakamlarla ifade edildiğini yazdı.

13 Temmuz 2014 16:44


Amerikan ajanı skandalının boyutları tahmin edilenden daha büyük görünüyor. Alman Bild gazetesi, ABD gizli servis çevrelerinden yetkilileri kaynak aldığı haberinde, CIA'in Almanya'da bir düzineden daha fazla sayıda hükümet görevlisinden istihbaratta yararlanıldığını yazdı.

Amerikan dış istihbarat servislerinin hedefinde Savunma, Ekonomi, İçişleri ve Kalkınma Yardımları Bakanlığı personelinin bulunduğu kaydedildi. Bild gazetesinin haberinde, özellikle Kalkınma Yardımları Bakanlığı'nın CIA için daha önemli olduğu, çünkü bu sayede Alman dış istihbarat servisinin yurtdışında yürüttüğü gizli operasyon bilgilerine erişilebildiği kaydediliyor.

Cep telefonu dinleme faaliyetleri

Der Spiegel dergisi ise yeni cep telefonu dinleme faaliyetleri hakkında bir habere yer verdi. Buna göre, Sol Partili politikacı Steffen Bockhahn'ın yanında çalışan bir görevli de dinlendi.

Bockhahn, dergiye verdiği demeçte, üst düzey hükümet görevlilerinin gizli servis operasyonu yürütüldüğü tahmininde bulunduğu söyledi. Sol Partili politikacı, geçen seçim sürecinde Meclis gizli servisler denetleme komisyonu üyeliği yapmıştı. Bockhahn, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'yi en sert eleştiren isimlerin başında geliyor.

Der Spiegel'in haberine göre, NSA Soruşturma Komisyonu'nda yer alan Roderich Kiesewetter de cep telefonu üzerinde teknik inceleme yaptırdı ve bilinmeyen üçüncü bir kanaldan telefona erişim sağlandığını tespit ettirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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