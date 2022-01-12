Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianameyi mahkeme iade etti

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianamede 20 yıl hapis cezası istenmişti. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti.

Gazeteci Alican Uludağ, şöyle aktardı:

Gerekçe, Milli Savunma Bakanlığı’na sorulmaması

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti. Mahkeme, bilgilerin “devlet sırrı” olup olmadığı konusunun Milli Savunma Bakanlığı’na sorulmamasını gerekçe yaptı.