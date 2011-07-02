-''CASUSLUK'' DAVASINDA 2 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 -''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 56 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Üsteğmen Mehmet Emrah Küçükakça ve Astsubay Yiğit Ali Adlığ tahliye edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Kubilay Şükrü Özdemir, iddia edilen suçun ''mide bulandırıcı'' olduğunu ifade ederek, ''Ben evli, bir çocuğu olan, Türk Silahlı Kuvvetleri görevlisiyim. İddia edilen belgelerde ismimin neden yazıldığını bilmiyorum. Sanıyorum ismim art niyetli kişilerce bu belgelere yazılmış. Beraatımı talep ediyorum'' diye konuştu. Savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet Yasin Erdoğan da suçlamaya ilişkin kendisinden elde edilmiş suç delili olmadığını ve iddia edilen örgüt ile ilişkisi bulunmadığını belirterek, beraatını istedi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Engin Turan ve Özcan Erdemir de savunmalarını yaptı. -ARA KARAR- Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasını bir dahaki duruşmayı erteleyip, taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararında, tutuklu sanıklar Üsteğmen Mehmet Emrah Küçükakça ve Astsubay Yiğit Ali Adlığ'ın üzerlerine atılı suçun ceza kanunundaki yaptırım miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Diğer 13 tutuklu sanığın, üzerlerine atılı suçların kanundaki yaptırım miktarları, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların devam etmesi, müşteki ve tanıkların dinlenmemiş, ele geçirilen dijital verilerin bir kısmının bilirkişi incelemesinin yapılmamış, henüz delillerin yeterince toplanmamış olması ve buna bağlı olarak sanıkların toplanacak delillere etki etme ihtimallerini göz önüne alan mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.