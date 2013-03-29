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Dünya

Casus uçaklara lazer topu

Amerikan ordusu, küçük keşif uçaklarının yokedilmesi için lazer teknolojisinden yararlanmak istiyor

29 Mart 2013 16:13

ABD ordusu, küçük casus uçakları vurmak için lazer topu geliştirmeye çalışıyor. Amaç, arazi araçlarına yerleştirilecek lazer topuyla istihbarat yapan uçan objeleri vurmak. Gemilere yerleştirilen lazer topu başarılı sonuç verdi.

Amerikan ordusu, küçük keşif uçaklarının yokedilmesi için lazer teknolojisinden yararlanmak istiyor. Amaç, kamera yerleştirilen, çok küçük hava araçlarının birliklerde istihbarat yapmasına engel olmak ve bu tür araçları "lazer topuyla" havada vurmak.

Amerikan ordusunun yürüttüğü araştırma projeleri içinde yer alan "lazer topu", küçük arazi araçlarının üzerine yerleştirilecek. 400 bin dolarlık bir bütçeye sahip araştırma, küçük bir lazer topunun 25 kilovatlık enerjiyle çalışması ilkesini dayanıyor. 2-3 dakika süren, 50 kilovatlık ve enerji patlaması yaratılarak, küçük casus uçaklar havada imha edilecek.

Deniz piyadeleri birkaç yıl önce, dışarıdan motor takmalı deniz araçlarına benzer bir sistemle zarar vermeyi başardı. Kullanılan sistem 15 kilovatlık güç üretiyordu.

Wired isimli internet sitesinde yer alan habere göre, 3 yıl önce, gemilerde hava savunma amaçlı olarak kullanılan, seri atış yapan Phalanx sistemiyle küçük casus uçaklar üzerinde başarılı deneyler de yapıldı.

Sistemin gereksinim duyduğu enerjiyi küçük araçlarda yaratmak sorun oluşturuyor. Gemilere yerleştirilen jeneratörlerden 100 kilovata kadar enerji üretmek mümkün, fakat küçük arazi araçlarından nasıl enerji elde edileceği belirsiz. Proje üzerinde çalışmalar sürüyor.

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