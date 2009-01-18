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Dünya

Casus: Evet, Türk ordusunu izledim

2002-2003 yılları arasında Irak'ta casusluk yapan Necib Şemami, Türk ordusunu da izlemiş.

18 Ocak 2009 02:00

ABD’nin Detroit kentinde yaşayan ve 2002-2003 yıllarında Irak gizli servisi adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Necib Şemami, suçlamaları kabul etti.

Savcılık, 60 yaşındaki Necib Şemami’nin bu dönemde Irak’a seyahat ederek, Amerikan ve Türk ordusunun faaliyetleri hakkında Irak istihbaratına bilgi verdiğini iddia etmişti. Şemami’nin, ABD’de yaşayan Iraklıların hakkında da istihbarat sağladığı belirtilmişti.

ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından, Irak gizli servisine Şemami’nin sunduğu belgeler de ele geçmiş ve dava başlamıştı. Şemami suçlamaları kabul etse de, avukatı Ed Wishnow müvekkilinin Saddam Hüseyin rejimi tarafından casusluğa zorlandığını savunuyor.

Şemami’nin mayıs ayında dört yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Irak’a Türkiye üzerinden giriyordu

Necib Şamami, devrik Irak lideri Saddam’a ABD ve Türk ordusu hakkında istihbarat sağlamakla suçlanıyor. Şamami’nin, 2002 ile 2003 yılları arasında şüpheli yolculukları, dünkü mahkemede kanıt olarak gösterildi.

Gizemli seyehatler

1) 19 Eylül 2002 Irak

2) 3 Ekim Ürdün

3) 4 Ekim Irak
9 Ekim Irak’ta tutuklu

4) 17 Ekim Türkiye’ye gitti

5) 19-22 Ekim Irak

6) 23 Ekim ABD

7) 16 Aralık Irak

8) 27 Aralık Türkiye

9) 29 Aralık Irak

10) 3 Ocak 2003 Ürdün

11) 4 Ocak ABD0

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