Castro'nun son dileği yerine getirildi

Küba Parlamentosu, kasım ayında yaşamını yitiren Fidel Castro'nun son dileğini yerine getirdi. Parlamento Castro'nun adının cadde, park, meydan gibi kamuya açık yerlere verilmemesi, anıt ve heykellerinin dikilmemesini öngören yasayı kabul etti. Yasa, Castro'nun adının reklam amaçlı kullanılmasını da yasaklıyor.

Yasa sadece tek bir konuda istisnaya yer veriyor: Bir enstitü ya da kurum Fidal Castro hakkında tarihi araştırmalar yapmak isterse bu durumda kurulmasına izin verilecek ve organizasyon Fidel Castro adını alıp kullanılabilecek.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro cenaze töreninde kardeşinin yaşamını yitirmeden önce bu konuda son bir dilekte bulunduğunu belirterek "Devrim lideri, 'kişi kültü' yaratılmasının her çeşidini reddetmişti ve bu konudaki tavrını yaşamının son saatlerine kadar da istikrarlı biçimde sürdürdü" dedi.

Parlamentonunun onayladığı yeni yasa Fidel Castro'nun fotoğraflarının okul, işletme ve askeri kışlalarda asılmasına bundan sonra da izin veriyor.

Fidel Castro 25 Kasım'da 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Castro 47 yıl boyunca ülkesini yönetmişti.

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dpa/AFP/HT/HS