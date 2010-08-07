-CASTRO PARLAMENTO OTURUMUNA KATILACAK HAVANA (A.A) - 07.08.2010 - Uzun süre kamuoyu önüne çıkmayan Küba lideri Fidel Castro'nun, geçen ay Havana'daki bir bilim merkezini ziyareti ve bir televizyon programına çıkmasından sonra bugün de parlamento oturumuna katılması bekleniyor. Küba televizyonunun haberinde, Küba Parlamentosu'nun Castro'nun çağrısı üzerine bugün özel bir toplantı yapacağı, Castro'nun yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez katılacağı bu parlamento oturumunda küresel nükleer savaş olasılığının ele alınacağı kaydedildi. Devlet Başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden Fidel Castro, 13 Ağustosta 84 yaşına girecek.