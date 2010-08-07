T24 LogoT24 Logo
Dünya

CASTRO PARLAMENTO OTURUMUNA KATILACAK  HAVANA (A.A) 

07 Ağustos 2010 12:35

-CASTRO PARLAMENTO OTURUMUNA KATILACAK  HAVANA (A.A) - 07.08.2010 - Uzun süre kamuoyu önüne çıkmayan Küba lideri Fidel Castro'nun, geçen ay Havana'daki bir bilim merkezini ziyareti ve bir televizyon programına çıkmasından sonra bugün de parlamento oturumuna katılması bekleniyor. Küba televizyonunun haberinde, Küba Parlamentosu'nun Castro'nun çağrısı üzerine bugün özel bir toplantı yapacağı, Castro'nun yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez katılacağı bu parlamento oturumunda küresel nükleer savaş olasılığının ele alınacağı kaydedildi. Devlet Başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden Fidel Castro, 13 Ağustosta 84 yaşına girecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24