T24 LogoT24 Logo
Dünya

Castro: İsrail, İran'a saldırabilir

Küba lideri Fidel Castro, BM'nin olayların akışını değiştiremeyeceğini ve İsrail hükümetinin İran'a nükleer saldırı düzenleyeceğini yazdı.

09 Haziran 2010 03:00

T24- Küba lideri Fidel Castro, İsrail'deki hükümetin İran'a nükleer saldırı düzenleyeceğinden endişe ettiğini yazdı.


Yerel basınla internetteki Cubadebate.cu adresinde yayımlanan yazısında Castro, İran'a yeni yaptırımları oylaması beklenen BM'nin ''olayların akışını değiştiremeyeceğini'' ifade etti ve ''çok kısa bir süre sonra İsrail'i yöneten aşırı gericiler İran'ın direnişine çarpacak. İsrail de ABD tarafından yaratılan dikkate değer nükleer gücünü bağımsızca harekete geçirmek ve kullanmaktan çekinmeyecek. Başka türlü düşünmek gerçeği inkardır'' ifadesini kullandı.


İsraillilerin ''İran'ın uranyumun bir kısmını zenginleştirdiği tesisleri yıkmayı deneyeceklerinin açık olduğunu'' söyleyen Castro, ''İsrail'in Gazze'ye yardım götüren insani yardım filosuna saldırdığı zamanki gibi, yani her zamanki gibi, faşist fanatizmle hareket edeceği açıktır'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24