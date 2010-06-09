Castro: İsrail, İran'a saldırabilir

T24- Küba lideri Fidel Castro, İsrail'deki hükümetin İran'a nükleer saldırı düzenleyeceğinden endişe ettiğini yazdı.





Yerel basınla internetteki Cubadebate.cu adresinde yayımlanan yazısında Castro, İran'a yeni yaptırımları oylaması beklenen BM'nin ''olayların akışını değiştiremeyeceğini'' ifade etti ve ''çok kısa bir süre sonra İsrail'i yöneten aşırı gericiler İran'ın direnişine çarpacak. İsrail de ABD tarafından yaratılan dikkate değer nükleer gücünü bağımsızca harekete geçirmek ve kullanmaktan çekinmeyecek. Başka türlü düşünmek gerçeği inkardır'' ifadesini kullandı.





İsraillilerin ''İran'ın uranyumun bir kısmını zenginleştirdiği tesisleri yıkmayı deneyeceklerinin açık olduğunu'' söyleyen Castro, ''İsrail'in Gazze'ye yardım götüren insani yardım filosuna saldırdığı zamanki gibi, yani her zamanki gibi, faşist fanatizmle hareket edeceği açıktır'' dedi.