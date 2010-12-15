-CASTRO: ASSANGE ABD'YE "DİZ ÇÖKTÜRDÜ" HAVANA (A.A) - 15.12.2010 - Küba lideri Fidel Castro, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, ABD'yi "manevi olarak diz çöktürdüğünü" savundu. Castro, yerel resmi basında yayımlanan makalesinde, "birkaç ay önce dünyada çok az tanınan bir kişi olan Assange'ın, tüm tarihin en güçlü imparatorluğuna (ABD) karşı meydan okunabileceğini göstermekte olduğunu ve ABD'yi manevi olarak diz çöktürdüğünü" yazdı. Fidel Castro, Küba basınında uluslararası meselelerle ilgili düzenli olarak makaleler yazıyor.