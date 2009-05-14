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Dünya

Castro: ABD domuz gribinden haberdardı

Küba'nın efsane lideri Castro; ABD'yi, alarm verilmeden önce domuz gribi virüsden haberdar olmakla suçladı.

14 Mayıs 2009 03:00

Küba'nın tarihi lideri Fidel Castro, Meksika, ABD ve Kanada'yı, domuz gribinin "hızla yayılmasından" sorumlu tutarak, bu ülkeleri, alarm verilmeden önce virüsün ortaya çıktığından haberdar olmakla suçladı.

Castro, devlet televizyonundan okunan ve cubadebate.cu internet sitesinden yayımlanan yazısında, "domuz gribinin hızla yayılmasının engellenmiş olabileceğini" belirtti.

Yazısında "Meksika'da, 16-17 nisandaki ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyareti sırasında kimsenin bunu bilmemesi, ABD'deki istihbarat servislerinin bile 6 gün sonra ne olacağını bilmemeleri mümkün mü" diyen Castro, Obama'nın 18-19 nisanda Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ve Kanada Devlet Başkanı Stephen Harper ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Meksika hükümeti, Kanada'daki bir laboratuvarda Meksika'dan gelen örneklerde ilk virüsün resmen tespit edilmesi üzerine 23 nisanda alarmvermişti.

Castro bununla ilgili olarak da, "bunun başkalarının iddia ettiği gibi Meksika'nın dünyaya yaptığı bir iyilik olmadığını, serbest ticaret anlaşmasına bağlı Meksika, Kanada ve ABD'ye teşekkür etmek gerektiğini" ifade etti.

Fidel Castro ayrıca, Meksika gazetesi La Jornada'nın domuz gribi nedeniyle Meksika kasabası Gloria'da 5 nisandan itibaren sağlık önemlerinin alındığını yazdığını da belirtti.

Castro, hafta başında Meksikalı yetkilileri Obama'nın ziyaretini engellememek amacıyla virüsün yayıldığını saklamakla suçlamıştı.

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