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Dünya

Castro: "Dünya acımasızca uçuruma doğru sürükleniyor" HAVANA (A.A)

06 Ocak 2012 11:36

-Castro: "Dünya acımasızca uçuruma doğru sürükleniyor" HAVANA (A.A) - 06.01.2012 - Eski Küba lideri Fidel Castro, iklim değişiklikleri ve nükleer savaş tehlikesi gibi ciddi sorunların ''çözümden uzak'' olması nedeniyle dünyanın ''acımasızca'' uçuruma doğru sürüklendiğini belirtti. Castro, Cubadebate sitesinde yazdığı ''Uçuruma doğru sürükleniş'' adlı makalesinde, ''Birçok tehlike bizi tehdit etmektedir ancak bunlardan ikisi kesindir, bunlar nükleer savaş ve iklim değişiklikleridir ve çözümden çok uzaktır'' dedi. 85 yaşındaki Castro, dünyada şu anda 20 binden fazla nükleer mermi bulunduğunu ve bunlardan yüz kadarının dünya nüfusunun ''korkunç bir şekilde ölmesine yetebileceğini'' ifade etti.

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