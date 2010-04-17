CAS'ta Appiah duruşması bitti, sonuç bekleniyor

T24 - Fenerbahçe Kulübü ile futbol takımının eski oyuncusu Stephen Appiah arasındaki ihtilaf nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) yapılan duruşmaların tamamlandığı, kararın 1-2 ay içinde açıklanmasının beklendiği açıklandı.





Sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Appiah, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru sonrası FIFA tarafından haksız fesih nedeniyle sarı-lacivertlilere tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Konunun CAS'a taşınması nedeniyle bir süredir duruşmalar devam ediyordu.





FIFA İhtilaf Çözüm Komitesi, Stephen Appiah'ın sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 281 bin 915 euro haksız fesih tazminatı ödemesine karar vermişti.