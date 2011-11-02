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Spor

Cassano'nun kalbinde delik tespit edildi MİLANO (A.A)

02 Kasım 2011 19:35

-Cassano'nun kalbinde delik tespit edildi  MİLANO (A.A) - 02.11.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın forvet oyuncusu Antonio Cassano'nun kalbinde delik bulunduğu ve bu nedenle 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Milan kulübünün açıklamasında, ligde hafta sonunda oynanan Roma maçının ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Cassano'nun kalbinin sağ ve sol kulakçıkları arasında küçük bir delik olduğu tespit edildi. 29 yaşındaki Cassano'nun ameliyat edileceği ve kalbindeki deliğin kapatılacağı bildirildi. Futbolcunun kalbindeki sorun nedeniyle beynine yeterince kan gitmediği, ancak Cassano'nun beyninde kalıcı bir soruna rastlanmadığı belirtildi. Milan kulübü yetkilileri de, futbolcunun durumunun iyi olduğunu operasyonun ardından iyileşeceğini ve İtalya Futbol Federasyonu'nun Cassano'ya futbol oynama izni vereceğini söyledi.  Cassano'nun Roma'dan Milano'ya dönüş yolunda uçakta arkadaşlarıyla şakalaştığı, Milano havaalanında takım otobüsüne binerken, başının döndüğü, hareketlerinde bir ağırlaşma görüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Öte yandan Arjantinli ünlü futbol adamı Diego Maradona, Cassano'ya mektup göndererek ''kendisini en kısa sürede top sürerken görmek istediğini'' bildirdi.

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