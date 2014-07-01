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Spor

CAS'ın gerekçeli kararında Fenerbahçe'yi ateşe atacak 3 madde

İsviçre’nin Lozan şehrinde faaliyet gösteren Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Fenerbahçe’nin şike dosyasıyla ilgili gerekçeli karar basına sızdı

01 Temmuz 2014 02:11

Buna göre İngilizce metin üzerinden yapılan çeviride CAS'ın, bütün makamların kararlarını dikkate aldığı ama dosyayı en baştan inceleyeceğini belirterek tapeleri tek tek değerlendirdiği ortaya çıktı.

 

CAS'ın gerekçeli kararında Fenerbahçe'yi ateşe atacak 3 paragraf:

 

575 - "Önceki emsal nitelikli kararlarına bakıldığında 'standart' bir şike suçunun 2 yıl men ile cezalandırılması gerektiriliyor. Daha ciddi ve ağır şike suçlarında ise daha yüksek bir ceza verilmeli, hafifletici sebepler varsa da standart 2 yıllık cezada indirime gidilmeli.

CAS'ın gerekçeli kararının tam metni

576 - Panelimiz, bu emsal kararlar ve Fenerbahçe yönetciilerinin başlattıkları şike girişimlerinin daha önceki şike davalarına göre çok daha ciddi olduğunu ele alarak, hiçbir şüphe olmadan daha ağır ceza verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Panelimiz özellikle Fenerbahçe yönetcilerinin 4 maçta şike girişiminde bulunduğunu, birden fazla yüksek mevkili Fenerbahçe yöneticilerinin şikeye karıştığın, ve şike operasyanlarının kulübn en üst yönetim seviyesi tarafından uygulanıp organize edildiğini göz önünde bulundurarak bu karara ulaşmıştır.

 

577 - Fakat, UEFA , Temyuz Kurulu'nun akarına bir itirazda bulunmadığı çin panelimizin Fenerbahçe'ye verebileceği cezalar sınırlıdır. Çünkü UEFA Tahkim Kurulu'ndan daha fazla ceza verme yetkimiz yoktur. Bu yüzden Panelimiz, şu anki yargılama sürecinde 2 yıl men cezasından 'idaeri önlem kararına ek olarak) daha fazla bir ceza veremez."

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