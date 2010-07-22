Casillas yardım gemisine katılacak mı?

T24-



Ancak bu gemi durdurulsa bile, bu kez Eylül ayında Avrupa'dan yeni bir yardım filosu rotasını Gazze'ye çevirecek. Üstelik özgürlük filosu, gemilerde ünlü sporcuların olması için girişim başlattı.



Filonun görüştüğü sporcular arasında İspanyol milli takımının kalecisi İker Casillas da var.



İsrail özellikle haftasonunda Lübnan'dan yola çıkacak yardım gemisinden endişeli. İsrail Dışişleri Bakanlığı, organizatörleri arasında Suriye ve Hizbullah'ın olduğunu iddia ettiği gemiyi durdurmak için diplomatik girişimlerine hız vermiş durumda.



ABD, BM, AB ve Mısır nezdinde girişimlerde bulunuluyor.



Lübnan gemisi dışında, Avrupa'dan bir özgürlük filosu da Eylül'de Gazze'ye yeni bir sefer yapmaya hazırlanıyor. Üstelik "özgürlük filosu organizatörleri" gemilere dünyaca ünlü sporcuların dahil olması için uğraşıyor.



DAHA ÖNCE AMBARGOYU KINAMIŞLARDI



Filonun temasa geçtiği isimler arasında İspanya milli takımının kalecesi Iker Casillas ve ünlü tenisçi Rafael Nadal var.



Her iki isim de daha önce İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu sert bir dille kınamıştı.



FİLOLAR GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin siyasi işlerden sorumlu yardımcısının hazırladığı yeni bir rapor ise İsrail'in elini güçlendirecek nitelikte.



Raporda yardım filolarının Gazze'nin ekonomik sorunlarının iyleştirilmesine katkısı olmadığı, aksine gerilimi tırmandırdığı iddia ediliyor.