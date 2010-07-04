Casillas: Reina'nın tavsiyesi penaltıyı çıkarmamda işe yaradı

T24 - Paraguay ile oyanan çeyrek final maçında kurtardığı penaltı ile takımını bir üst tura taşımada önemli pay shibi olan İspanyol kaleci Casillas, takımın 2. kalecisi Reina'dan aldığı tavsiyenin penaltı atışını kurtarmak için işe yaradığını söyledi. Bu arada turnuvada yarı final maçlarına kadar oynanan karşılaşmalarda kullanılan 15 penaltıdan 6'sı kaleciler tarafından kurtarıldı veya auta atıldı.



Dünya Kupası çeyrek finalinde Paraguay-İspanya maçında Paraguaylı Oscar Cardozo'nun penaltı vuruşunu kurtararak takımının yarı finale çıkmasında büyük rol oynayan İspanyol kaleci Iker Casillas, takımın 2. kalecisi Pepe Reina'dan aldığı tavsiye sayesinde penaltıda gole engel olduğunu söyledi.



Casillas, dün (3 Temmuz 2010) İspanya'nın 1-0 kazandığı maçtan sonraki açıklamasında, maçta 59. dakikada 0-0 beraberlik varken Paraguay'ın penaltı kazandığını ve o anda kendisini çok gergin hissettiğini söyledi.





'Reina'nın tavsiyesi işime yaradı'





Geride kalan sezonda kulüp takımlarının maçlarında Cardozo'nun 2 penaltı golüne engel olamayan Reina'nın kendisine, ''Cardozo 2 penaltıda da topu soluma attı ve sert bir vuruş yaptı'' dediğini belirten Casillas, ''Reina'nın tavsiyesi işe yaradı'' dedi. Casillas, Cardozo'nun sert vuruşunda soluna gelen topu yatarak kontrol etmişti.



Geride kalan sezonda, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Liverpool arasında oynanan çeyrek final ilk maçında, Liverpoollu İspanyol Reina, Benfica'da oynayan Cardozo'nun attığı 2 penaltıda da gole engel olamamış, maçı 2-1 Benfica kazanmıştı.



Paraguay-İspanya maçında Casillas'ın penaltıyı kurtarmasından 3 dakika sonra İspanya'dan Xabi Alonso'nun kullandığı penaltı vuruşunda Paraguay kalecisi Villar gole engel olmuştu.





15 penaltıdan 6'sı kaçtı





Dünya Kupası'nda şu ana kadar verilen 15 penaltıdan 9'unda top filelerle buluşurken, 6 vuruşta gol olmadı.



Kupada penaltıları gole çeviren isimler şöyle:



Asamoah Gyan (Gana): Sırbistan ve Avustralya maçlarında

Diego Forlan (Uruguay): Güney Afrika maçında

Cuauhtemoc Blanco (Meksika): Fransa maçında

Vincenzo Iaquinta (İtalya): Yeni Zelanda maçında

Yakubu Aiyegbeni (Nijerya) - Güney Kore maçında

Samuel Eto'o (Kamerun): Hollanda maçında

Landon Donovan (ABD): Gana maçında

Robert Vittek (Slovakya): Hollanda maçında



Kupada penaltı kaçıran futbolcular şöyle:



Lukas Podolski (Almanya): Sırbistan maçında

Jon Dahl Tomasson (Danimarka): Japonya maçında

Oscar Cardozo (Paraguay): İspanya maçında

Xabi Alonso (İspanya): Paraguay maçında

David Villa (İspanya): Honduras maçında

Asamoah Gyan (Gana): Uruguay maçında





