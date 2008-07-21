'Casablanca' Irak'a taşınıyor

Madonna, orjinali 1942'de çekilen ve 3 dalda Oscar alan 'Casablanca' filmini ikinci kez çekmek için yapımcılığa ve başrol oyunculuğuna soyundu.



Filmde efsane oyunucu Ingrid Bergman’ın oynadığı Lisa Lund’u canlandıracak olan Madonna, yeni 'Casablanca'yı Irak’ta çekmeyi planlıyor. Madonna’nın filmi Irak’ta çekmek istemesi sinemacıları şaşırttı. İngiliz Daily Mail gazetesinin Madonna’ya yakın isimlere dayandırdığı haberde, 'Ünlü oyuncu ve temsilcileri, 'Casablanca'nın yeniden yapımıyla ilgili projeyi birçok yerde dile getiriyorlar. Bu konuda çok ciddi oldukları görülüyor,;ancak tüm zamanların en iyi filmi olarak bilinen 'Casablanca'yı neden yeniden çekmek istediklerini kimse anlamıyor' denildi.



'Casablanca', 2 Dünya Savaşı sırasında Casablanca kentinde yaşanan bir aşk öyküsüsünü konu alıyor. Filmde Lund’u oynayacak olan Madonna,direnişçi Çek lider ile kocası arasında kalan bar sahibi âşık bir kadını canlandıracak. Erkek başrol oyuncusu Humprey Bogart’ın yerini kimin alacağı ise meçhul. Bergman filmde rol aldığı yıllarda 20’li yaşlardaydı;Madonna ise, güzel görünüyor olsa da 50 yaşını geçmiş durumda.