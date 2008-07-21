T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Casablanca' Irak'a taşınıyor

Madonna, orjinali 1942'de çekilen ve 3 dalda Oscar alan 'Casablanca' filmini ikinci kez çekmek için yapımcılığa ve başrol oyunculuğuna soyundu

21 Temmuz 2008 03:00

Madonna, orjinali 1942'de çekilen ve 3 dalda Oscar alan 'Casablanca' filmini ikinci kez çekmek için yapımcılığa ve başrol oyunculuğuna soyundu.

Filmde efsane oyunucu Ingrid Bergman’ın oynadığı Lisa Lund’u canlandıracak olan Madonna, yeni 'Casablanca'yı Irak’ta çekmeyi planlıyor. Madonna’nın filmi Irak’ta çekmek istemesi sinemacıları şaşırttı. İngiliz Daily Mail gazetesinin Madonna’ya yakın isimlere dayandırdığı haberde, 'Ünlü oyuncu ve temsilcileri, 'Casablanca'nın yeniden yapımıyla ilgili projeyi birçok yerde dile getiriyorlar. Bu konuda çok ciddi oldukları görülüyor,;ancak tüm zamanların en iyi filmi olarak bilinen 'Casablanca'yı neden yeniden çekmek istediklerini kimse anlamıyor' denildi.

'Casablanca', 2 Dünya Savaşı sırasında Casablanca kentinde yaşanan bir aşk öyküsüsünü konu alıyor. Filmde Lund’u oynayacak olan Madonna,direnişçi Çek lider  ile kocası arasında kalan  bar sahibi âşık bir kadını canlandıracak. Erkek başrol oyuncusu Humprey Bogart’ın yerini kimin alacağı ise meçhul. Bergman filmde rol aldığı yıllarda 20’li yaşlardaydı;Madonna ise, güzel görünüyor olsa da 50 yaşını geçmiş durumda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24